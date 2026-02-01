【モデルプレス＝2026/02/01】AKB48の武藤小麟が1月31日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】姉妹でAKB48 妹のミニスカコーデが話題◆武藤小麟、ヘアチェンジ報告武藤は「今年初 美容院 髪色暗くしてレイヤーいれてもらいました〜」とヘアチェンジを報告し、写真を投稿。以前よりダークな髪色で、セミロングの毛先にしっかりとレイヤーが入ったヘアスタイルとなっている。◆武藤小麟