NMIXXのジウとベイが、冬の東京を訪れた。ジウとベイは最近、NMIXX公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ジウ＆ベイ、センスが光る空港ルック公開された写真には、冬の東京を満喫する2人の姿が収められている。イルミネーションを背に自撮りをしたり、東京タワーをバックに寄り添いあったりなど、仲の良さがそのまま切り取られたようなショットがファンの心を掴んだ。また、街中にある証明写真機で撮影した