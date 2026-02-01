オリックスが１日、宮崎・清武総合運動公園でキャンプインした。３４歳の九里亜蓮投手は初日から約３５０球を投げた。広島から加入した昨季は１１勝８敗の成績を残した右腕。移籍１年目はチームトップの１６４回１／３を投げ、シーズンを終えた直後の昨年１０月には「（シーズンで）２００イニングは目指したいし、目指さなきゃいけない」と話していた。この日は午前１１時５０分から午後１時２０分まで９０分に及ぶ投げ込みで