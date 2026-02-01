２月１日の東京５Ｒ・３歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）は３番人気のアスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）が好位から抜け出してデビュー戦を勝利で飾った。勝ち時計は１分３５秒７（良）。好スタートから道中は３、４番手でリズムよく運び、直線はラスト６００メートル３３秒９をマークして力強く抜け出し、１馬身３／４差で快勝した。西村淳也騎手は「調教に乗った時からいい馬だなと