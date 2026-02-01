◆バレーボールＳＶリーグ▽男子オールスターゲームズ（１日・ジーライオンアリーナ神戸）ファン投票で選出された高橋藍＝サントリー＝は、水町泰杜＝名古屋＝が主将を務める「ＴＥＡＭＴＡＩＴＯ」のメンバーに名を連ね、宮浦健人＝名古屋＝が率いる「ＴＥＡＭＫＥＮＴＯ」と３セットマッチ（第２セットは１５点制）で対戦する。試合開始は１４時５分。会場に設けられたグッズ売り場は、午前から長蛇の列。約９０００人の