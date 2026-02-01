圧倒的な存在感と研ぎ澄まされたパフォーマンス。その両立をさらに高い次元で実現するモデルとして、新型コンチネンタル GT SおよびGTC Sが登場した。2026年1月29日、ベントレーモーターズは、かつて限定モデルとして登場したスーパースポーツから着想を得たこの2台を発表し、コンチネンタル・シリーズの世界観をよりダイナミックな方向へと押し広げている。【画像】圧倒的な存在感とパフォーマンスを追求した、ベントレー新型コン