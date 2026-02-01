巨人の女子チームが１日、東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で始動。宮本和知監督は、本格活動４年目のスローガンに「初新！〜静と動〜ＢＥＴＯＵＧＨ！！２０２６ＧＩＡＮＴＳ」を挙げて、リーグ優勝と２つの全国大会優勝の３冠を狙ってほしいと語った。新加入の３人を迎えて２４人体制で臨むシーズン。宮本監督は、球団内でも女子チームが浸透していて、その環境に感謝の気持ちをもってもらいたい