◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）レースは定刻の正午にスタート。２０キロを５９分５３（５キロのラップは１４分５５秒）で通過。中間点は１時間３分８秒と、ほぼ予定通りのタイムで通過した。ペースメーカーは４０歳の鉄人ランナー上野裕一郎（ひらまつ病院）ら５人が風よけを兼ねて務めている。上野のペ