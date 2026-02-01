元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が1日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。フリーアナウンサーでタレントだった故・みのもんたさん（享年80）のエピソードを披露した。バブル時代を振り返った一茂は「現場のプロデューサーレベルでお金ちゃんと持っていて。昔クラブはテレビ局員であふれ返ってた。今はまずいない。寂しい時代に生きてるね、俺らはね。十分楽しませてもらってるけど