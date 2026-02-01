Maison de FLEURから、芸術とファッションが溶け合う特別なコラボコレクションが登場します。フランスの老舗ゴブラン織りメーカーARTDELYSとともに描くのは、クロード・モネの名画「睡蓮」の世界。水面に映る光や色彩の移ろいを繊細な織りで表現し、日常にそっと知性と品格を添えるバッグに仕上げました。美術館へ向かうような高揚感を、毎日の装いに♡ モネ「睡蓮」から生まれたデザイン 【Claude Monet