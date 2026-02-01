ベースはまさかのコペン！ 映画の世界観を「軽」に凝縮2026年1月9日から11日にかけて開催されたカスタムカーのイベント「東京オートサロン2026」において、日本自動車大学校（NATS）は「小さなスープラ」を出展しました。千葉県成田市にキャンパスを構えるNATSは、自動車整備科やカスタマイズ科などを擁する自動車の専門学校であり、毎年開催される東京オートサロンへの出展は恒例行事となっています。【画像】超カッコイイ！