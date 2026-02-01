タレントの大沢あかね（40）が1日、都内で「『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）発売記念トークショー＆サイン本お渡し会」を開催。イベント前に取材に応じ、“風呂キャンセル界隈”について提言した。【全身ショット】真っ白なレースのセットアップで登場した大沢あかね本書では、40歳を目前に“急な美人化”と話題を集めた大沢が、そのきっかけとなった逆転美容の全貌を1冊に凝縮した。美容に目覚めたの