EXILEのAKIRA（44）が31日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。EXILEへの加入秘話を語った。EXILEのメンバーとの初めての出会いは20歳の時。ストリートダンサーとして静岡から営業で東京のクラブにやってきたところ、MAKIDAIとUSAに声をかけられた。「オリジナルメンバーの方が仕事が終わったら新たな仲間探しみたいなことでライブハウスとかクラブとか行っていた。（僕が）踊っているのを発見して