気象台は、午後1時6分に、なだれ注意報を新庄市、村山市、長井市、東根市、尾花沢市、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・新庄市、村山市、長井市、東根市、尾花沢市、大石田町などに発表（雪崩注意報） 1日13:06時点村山、置賜、最上では、2日明け方まで大雪や電線等への着雪に、2日までなだれに注意して