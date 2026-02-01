【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ「ゆるゆり」の放送開始および声優ユニット「七森中☆ごらく部」の結成15周年を記念し、「ゆりゆららららゆるゆり放送室 15周年記念いべんと」の開催が決定した。本イベントは、「七森中☆ごらく部」が担当してきたラジオ番組「ゆりゆららららゆるゆり放送室」にちなんだ記念イベントとなり、15周年という節目をファンとともに振り返る内容を予定している。「ゆるゆり」は、一迅社