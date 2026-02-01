俳優の新川優愛さん（32）が2026年1月25日、自身のインスタグラムを更新。ショーパン×黒タイツのコーデを披露した。「生放送終了後にロケ」新川さんは、テレビ番組への出演を報告し、ピンクニットトップスとショートパンツを合わせたコーデとアップショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ピンクニットとショートパンツを着用。白い壁をバックに両手を広げてポーズをとり、微笑んでいた。2枚目では、透け感のあ