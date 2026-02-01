2026年1月は、日本海側では記録的な大雪になっている所がある一方、関東から九州の太平洋側では、まともに雨が降っていません。京都市や名古屋市など、1月の月降水量としては統計が始まってから最も少ない所があるなど、記録的な少雨に見舞われています。まとまった雨はしばらく先になる見通しで、火の取り扱いに注意するとともに、節水を心がけましょう。記録的な少雨1月の月降水量「0.0ミリ」の地点も2026年を迎えてから1か月