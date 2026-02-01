◇雪印メグミルク杯（１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）五輪８度出場のレジェンド・葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が６位に終わり、大会２連覇を逃した。男子成年組は佐藤慧一（雪印メグミルク）が２年ぶり、女子は岩佐明香（大林組）が２年連続で頂点に立った。前日のＴＶｈ杯では２位に入り、今季初の表彰台に立っていた葛西。初勝利と大会連覇を目指して臨んだが、１回目