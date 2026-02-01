Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１日、今季開幕のアウェー・いわき戦（８日）前の、最後の対外試合となる大分とのプレシーズンマッチに臨む。クラサスドーム大分で午後２時開始の一戦に臨む先発メンバーは以下の通り。ＧＫ田川知樹（２３）ＤＦ高尾瑠（２９）家泉怜依（２６）西野奨太（２１）堀米悠斗（３１）ＭＦ白井陽斗（２６）田中克幸（２３）木戸柊摩（２３）青木亮太（２９）堀米勇輝（３３）ＦＷバカヨコ（３０）