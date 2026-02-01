阪神の春季キャンプが１日、沖縄・宜野座村の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」（宜野座村野球場）で始まった。門別啓人投手がブルペン入りし、昨年１１月に島本とのトレードで移籍した伏見寅威捕手と初めてバッテリーを組んだ。同じ東海大札幌出身の先輩に、スライダーやカーブなどの変化球を織り交ぜながら、５４球投じた。投球後には、２段モーションを封印してフォームを試行錯誤する門別に対し、プロ１４年