◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）レースは定刻の正午にスタート。１５キロを４４分５８（５キロのラップは１４分５１）で通過した。序盤の１０キロは、やや向かい風だったが、１０キロ手前で折り返した後、追い風を受けて、順調にペースアップした。ペースメーカーは４０歳の鉄人ランナー上野裕一郎（ひら