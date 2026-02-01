お正月で出費が続き、 「ここからはお財布を少し引き締めたい…」 そう思っている方も多いのではないでしょうか。実はこの1月、私が密かにチェックしている食材があります。 それは……節分豆。 これ、実はおかずになるって知っていましたか？しかも今回は「煮ない・ 15分放置・節約＆かさまし」この記事を最後まで読んだら、 きっと今すぐ節分豆を買いに行きたくなります。 そして、買い溜