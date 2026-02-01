◇第74回別府大分毎日マラソン大会(2月1日、大分)別府大分毎日マラソンは1日、序盤からアクシデントが起こっています。大集団となった先頭集団では、15キロ過ぎの給水でアクシデント。伊福陽太選手(住友電工)が給水をつかもうとした際に、前のめりに倒れ込んでしまいました。伊福選手は転んだまま立ち上がれず。左太もも付近を押さえる様子が中継に映し出されました。また海外招待選手であるアベ・ガシャフン選手(エチオピア)も10