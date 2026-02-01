「別府大分毎日マラソン」（１日、高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪代表選考会を兼ねてスタートしたが、給水地点でのアクシデントが続出した。１１キロの給水地点で招待選手の海外招待選手のガシャフン（２７）＝エチオピア＝が転倒。その後、１６キロ過ぎの給水地点では伊福陽太（住友電工）がテーブル付近で激しく転倒した。左脚付け根を抑えて、苦悶の表