日本調教馬として初めて米BCクラシックを制したフォーエバーヤングの栄誉を称え、1日、東京競馬場で記念イベントが行われた。第4レース終了後にウイナーズサークルで実施。藤田晋オーナー、矢作芳人調教師、坂井瑠星、吉田俊介氏（ノーザンファーム副代表）が出席した。坂井は「アメリカでは何度も悔しい思いをしていたので、いろいろな思いがこみ上げてガッツポーズが出ました。これ以上うれしいことはないというくらいうれし