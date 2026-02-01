テレビ朝日系「私が愛した地獄」が１月２９日に放送された。ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。この日は、鈴木奈々、益若つばさ、みひろが都内ラブホテルという密室空間で女子会トークを繰り広げた。鈴木は、離婚経験がある３人の共通点を指摘し「離婚後の恋愛、気になる」と話した。益若は「一応さ、結婚して、離婚もして。世間からは私たちも経験豊富そうって