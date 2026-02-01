千葉ロッテマリーンズは1日、キリンビバレッジ株式会社首都圏統括本部（本社:東京都中野区）が2026年ダグアウト内オフィシャルドリンクサプライヤーとなったと発表した。2026年シーズンのZOZOマリンスタジアムとロッテ浦和球場のダグアウト内でキリンビバレッジ株式会社の飲料が提供される。キリンビバレッジ株式会社首都圏統括本部がダグアウト内オフィシャルドリンクサプライヤーとなるのは6年連続。サプライヤー契約の締結