オリックス・九里亜蓮投手（34）が、キャンプ初日からブルペンで350球の熱投を行った。広島時代から徹底した投げ込みで知られる右腕だが、初日から自身過去最多の投げ込み。大阪・舞洲で自主トレを行っていた1月から精力的にブルペン入りを続けていた移籍2年目の右腕は、1球ごとに「アイ！！」と実戦さながらの雄叫びをあげながら腕を振り続け、1時間半にわたる投球を終えた。