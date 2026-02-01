筧美和子（31）が1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。文書を発表し「皆さまこの度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております。日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と報告した。筧は、25年3月3日にインスタグラムで結婚を発表。「ファンの皆さま、