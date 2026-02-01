女優、タレント、モデル、YouTuber、フィギュアスケート選手として活躍する本田紗来（18）が1月31日、Instagramを更新。池袋サンシャインシティに新しくオープンした「gelato pique cafe」に訪れた写真を公開した。 【画像】伊藤みどりも驚愕！浅田真央との試合観戦に超有名人が“降臨”「強すぎて画面割れる」「豪華すぎて演技に集中できん」 「ジェラピケカフェ見つけたら、いつも食べちゃうっ！gelato pi