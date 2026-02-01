マイアミ・ヒート vs シカゴ・ブルズ日付：2026年2月1日（日）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 118 - 125 シカゴ・ブルズ NBAのマイアミ・ヒート対シカゴ・ブルズがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし25-31で終了する。第2クォーターはマイアミ・ヒートが逆転し63-56で終