放送日時2月1日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生なし 放送内容今回は、記念すべき！「祝！800回スペシャル！」初々しいスクールメンバーやこんなゲストまで？！放送800回を記念して、過去17年間の貴重映像を一挙大公開！また、800回特別企画！傑作ドッキリもプレイバック！番組キャラクター「たけし」も登場でメンバー困惑？！