中国武術・太極拳の発祥地として知られる河南省の温県が世界の茶飲料向け原料を支える重要拠点にもなっている、と中国メディアが伝えた。「太極の聖地」と「茶葉の原料供給地」という「武」と「飲」の組み合わせは新たな地域の魅力として育ちつつある。中国通信社（CNS）によると、温県は河南省の農業県で、「四大懐薬の産地」としても名が通る。温県の陳家溝では太極拳の拳士たちが朝から稽古に励む一方、その拳郷のすぐ近くにあ