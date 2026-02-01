FC町田ゼルビアは1日、アカデミーの新体制として、15〜20年まで町田でプレーした森村昂太氏（37）がユースコーチに就任すると発表した。発表に先立ち、森村コーチはこの日までにオンラインで取材対応し「少しでもチームの強化に携われるようにユース年代へ多くのことを伝えたい」と意気込んだ。6年ぶりの古巣復帰となり「自分が在籍していた時よりも発展している。指導者としてまだまだ力をつけていかないといけないので学んで