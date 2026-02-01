プロ野球・巨人の春季キャンプが1日から始まり、ベテランの則本昂大投手と田中将大投手がともにブルペン入りし、投球練習を行いました。阿部慎之助監督が見守る中、両投手はセットポジションから投球。田中投手はシーズン中のような集中した表情で臨み、投球練習後は球を受けた岸田行倫選手と笑顔で話す様子もありました。則本投手も投球練習中は落ち着いた表情で淡々と励み、時折、右腕を上げてリリースポイントの確認動作を見せ