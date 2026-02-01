FC町田ゼルビアは1日、アカデミーの新体制として、喜山康平氏（37）がジュニアコーチに就任すると発表した。発表に先立ち、喜山コーチはこの日までにオンラインで取材に応じ「ユースやトップチームで中心になるような選手が出てくるように指導したい」と意気込んだ。東京Vの下部組織で育ち、06年にトップチームに昇格すると、現役時代は主にMFとしてプレー。その後は岡山や松本に所属し、昨季にJ3北九州で現役を引退した。今