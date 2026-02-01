乃木坂46梅澤美波（26）が、セカンド写真集「透明な覚悟」（光文社、2月3日）の発売を記念して、2月3日午後8時から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で3度目の生配信を行うことが決定した。配信中に写真集を予約すると、黒いランジェリーで妖艶な表情を浮かべた写真集未掲載カットの「折り目なしB3ポスター」と、撮影での思い出が詰まった特製のステッカーシートのダブル特典がついてくる。同写真集の撮影は、ファッ