Photo: mio サッとなぞればすぐ消える。配達物が届くたびに処理に困るのが宛名ラベル。ものによっては住所や名前のほか、電話番号まで記載されているものもあり、そのままゴミ箱に入れるのは個人情報の漏洩が不安です。かといって、毎回宛名ラベルだけをシュレッダーにかけるのも面倒なんですよね。そこで見つけたのが、印鑑のトップメーカー、シヤチハタの宛名ラベルの文字を消せるペン！