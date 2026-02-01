【モデルプレス＝2026/02/01】女優の床嶋佳子が2026年1月31日、自身のInstagramを更新。30年前に撮影された自身の写真を公開し、反響を呼んでいる【写真】61歳ベテラン女優、30年前の姿が美しすぎる◆床嶋佳子、30年前の写真公開床嶋は「30年程前にヴェルサイユ宮殿に行った時の写真が出てきました」とつづり、30年前の思い出の写真と、同じ場所で2025年末に撮影された写真を投稿。30年前の写真では、ロングヘアにコートを身に着け