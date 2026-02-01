敵地ヒート戦米プロバスケットボール（NBA）のブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝が1月31日（日本時間2月1日）、敵地ヒート戦で今季初出場を果たした。3ポイントシュート（3P）2本を沈めるなど6得点。125-118の勝利に貢献した。昨年10月に故障のため契約解除となっていたが、1月6日（同7日）に再契約していた。28-20とリードして迎えた第1クォーター（Q）残り2分。ついに河村の出番がやってきた。コートに入ると早速ボール運び