別府大分毎日マラソン別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、1月の箱根駅伝5区で激走した黒田朝日（青学大）、昨年の世界選手権東京大会代表の吉田祐也（GMOインターネットグループ）らが出場した。11キロ付近の給水地点でアクシデントが発生。海外招待選手のアベ・ガシャフン（エチオピア）が転倒した。TBS系の中継で解説を務めた青学大の原晋監督は「一人でコケたよ