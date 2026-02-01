ハノーファー横田大祐がデュッセルドルフ戦で先制ゴールを決めたドイツ2部のハノーファーに所属するMF横田大祐が現地時間1月30日、ブンデスリーガ2第20節のマグデブルク戦で2試合連続となるゴールを記録し、2-1の勝利に貢献した。主力として結果を残し続ける日本人アタッカーに対し、ファンからは「すげえな」「超嬉しい」と称賛の声が上がっている。横田はマグデブルク戦で8試合連続となるスタメン出場を果たすと、0-0で迎え