1月31日夕方静岡市駿河区で、道路を横断していた高齢女性がはねられ死亡する事故がありました。警察によりますと、31日午後6時20分ごろ、静岡市駿河区手越の県道藤枝静岡線で事故を目撃した通行人から「車と人の事故で、人が倒れている」と110番通報がありました。事故は、直進していた普通乗用車が道路を横断していた歩行者をはねたものです。この事故で、はねられた78歳の女性が足にけがをし、意識のある状態で病院に搬送されて