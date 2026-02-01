２月１日の京都４Ｒ・３歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は単勝１番人気のティエラレイナ（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父ナダル）がゴール前で鼻差でとらえ切った。勝ち時計は１分２７秒２（良）。道中は外めの４、５番手を追走。隊列は大きく変わることなく、直線も外から進出。びっしりと追われ、ジワジワと脚を伸ばすと逃げ粘っていたテーオーパーセルを差し切った。近親にはともにダートＧ１級４勝のルヴァ