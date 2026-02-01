巨人・坂本勇人内野手が１日、宮崎春季キャンプ初日でヒヤリとさせるアクシデントに見舞われた。ノックで三塁に入り、軽快な動きを見せていたプロ２０年目。しかし途中でイレギュラーした打球が頭部付近に当たった。一瞬ヒヤリとさせる場面だったが、練習を中断することなく続行。仲間やスタンドのファンもひと安心だった。