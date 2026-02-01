ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＩＣ」の増子敦貴が１日、都内でカレンダー発売記念イベントを開催した。完成品を目にした感想について「より大人に近づいた感はぶっちゃけありまして」と吐露。「格好つけなさすぎていることで大人っぽさが出てるのかなと思います」と胸を張る一方、大人になったと感じることについては「夜更かしできなくなりました。あと、胃疲れしやすくなりました」と少しばかりの“老い”も口にした。