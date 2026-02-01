リクルートとNTTドコモは、旅行予約サービス「じゃらんnet」で「最大全額ポイント還元キャンペーン」を1月30日から2月28日まで開催している。期間内にエントリーを行い、リクルートIDのメインポイントをdポイントに設定の上、対象サービスのウェブ予約を完了の後、対象期間内に宿泊・利用を完了した人の中から抽選で、最大旅行代金の全額分を最大100,000ポイントまでdポイント（期間・用途限定）で還元する。対象サービスはじゃら