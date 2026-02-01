西武・高橋光成投手が１日、宮崎・南郷キャンプでブルペン一番乗り。２３球を投げた。座った古賀悠斗捕手を相手に、変化球も含めての投球。投球後は、古賀悠と話し込むなど、充実の表情で初日のブルペンを終えた。高橋光は昨オフ、ポスティングシステムを利用してかねて希望していたメジャー移籍を目指していたが、条件が折り合わず断念していた。順調にいけば今季中にも海外ＦＡの権利を取得する。昨季８勝９敗、防御率