巨人の春季キャンプが１日にスタートした。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が、初日のブルペンをチェック。昨季日米通算２００勝を達成した田中将大投手の順調な仕上がりを感じ取った。＊＊＊＊＊今年も始まったな。宮崎総合運動公園に到着すると、活気のある声が徐々に大きくなり、毎年のことながら現役時を思い出す。ワクワク感があり、希望に満ちあふれ、楽しみしかない。ただ、この１か月でシーズンを戦う土台が作