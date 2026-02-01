中日の金丸夢斗投手が１日、キャンプ初日からブルペン入り。捕手を座らせて直球のみ、３１球を投げた。この日が、２３歳の誕生日。昨年は、プロ入り前に発症した腰痛の影響で、２軍（読谷）でスタートした。初の北谷スタートとなったこの日は、円陣でファンやナインから、誕生日の祝福を受け笑顔。「去年は悔しい思いをしたので、今年こそは、という思いでスタートした。１月から状態は順調。第１クールはまっすぐメインでしっ